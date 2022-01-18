Albert Riera Galatasaray’a geri döndü! Domenec Torrent’in ekibine dahil oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından takımın başına 59 yaşındaki İspanyol teknik adam Domenec Torent getirildi. Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcı antrenörlük görevlerinden ayrılmıştı.
Sarı-kırmızlılar, teknik ekibe Domenec Torrent'in de vatandaşı olan eski futbolcusu Albert Riera'yı geri getirdi.
2011 - 2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon da antrenör olarak geri dönmüş, Fatih Terim'in yanında staja başlamıştı.
İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent'in teknik ekibine de dahil oldu.
Galatasaray'da yönetim ayrıca Albert Riera'ya ek olarak bir Türk yardımcı antrenör arayışlarını da sürdürüyor.
39 yaşındaki İspanyoıl eski kanat oyuncusu Riera, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 maçta 4 gol attı ve 10 asist kaydetti.