At koşturmak için Torrent’i getirdiler!

Galatasaray içler acısı bir durumda. Yönetimin Torrent 'i getirmekteki amacı, takımın menfaati değil istedikleri gibi at koşturacakları ortamı oluşturmakBaşkan Elmas, büyük stres yaşıyor. Yönetimde her kafadan bir ses çıktığı için huzursuzluklar bitmiyor. Bir kaleci, iyi bir 6 numara, bir de golcü alınmalı G.Saray Başkanı Burak Elmas , büyük stres yaşıyor.Yönetim içinde her kafadan bir ses çıktığı için huzursuzluklarh iç bitmiyor.Yönetim, İspanyol hocayla mutlaka konuşmalı ve kendisinden Avrupa 'daki oyun modelini uygulamasını talep etmeli.Ama takım halindekompakt oyunu ve hızlı kontratağa çıkmayı yapabiliyorlar. Işıtan Gün , geçmiştekisöylemleriyle tepki aldı. Başkan Elmas, göndermeye sıcak bakmıyor ancak IşıtanBey'in varlığı G.Saray'a zarar verir.Galatasaray içler acısı birdurumda. Burak Elmas ve yönetimi Fatih Terim 'eetti. Bu nasıl kanıtlandıbiliyor musunuz; Torrent, Florya 'da oyuncularına,"İki aydır sizleri canlı izliyorum"diyerek aslındateklifi iki ay önce aldığınıikrar ediyor. Elmas veavaneleri, iktidara geldiklerindeTerim'eyaptılar.Ayrıca yönetim, G.Saray camiasınayakışmayacak, cinsel yöndenahlak sıkıntısı yaratacak işler de yapmışlardır.Geçmişte kadınlarla ilgili ahlaki sınırlarıyıkan tweetler atmıştır. Ayrıca Mustafa Cengiz zamanında kulüpten birçok ürün alıp parasınıödememiş. Aynı Işıtan Gün ile ilgili Hollandatakımlarından Fortuna Sittard 'ın eski teknikdirektörü, "Işıtan'ın oyuncularını almadımdiye benim görevime son verdi" diyebilecekkadar bu idareci ile ilgili kapkaranlık bir geçmişyaratmıştır. Bu yönetimin, asırlık G.Saraycamiasının en kötü yönetimi olduğu ortayaçıkmıştır. Reçete şudur; derhalgitmelidirler. Madem FatihTerim'i göndermek istiyordunuz,bu işi sezon sonu yapardınız.amaç, G.Saray'ın menfaatlerideğil istedikleri gibiat koşturacakları ortamıoluşturmaktır.Yeni hocanın ilk maçı eskisinden farklı değildi. G.Saray'ın problemleri var. Bunu Fatih hoca kontratak oyunuyla çözmeye çalıştı, başaramadı. Torrent, bekleri daha çok hücumun içine sokan bir düşüncede. Ancak problem hep merkez orta sahadaydı. Taylan-Berkan ikilisi oyunu yönlendirmekte yetersiz oldukları gibi rakip ataklardaki top kayıplarının da başlangıcı oldular.Ancak sonuçlar kötü giderken herkes saklanır. Yönetim ve Torrent'in işi zor.Daha önce Terim ile Avrupa Ligi maçları beklenmeliydi diye fikrimi belirtmiştim. Yeni gelen teknik direktör ülkeyi tanımıyor. Üstelik İspanyol modelini benimsemiş bir teknik adam. G.Saray'ın bu pas oyununu oynayacak bir kadro yapısı yok. İlk başta çok büyük bir teknik hata yaptı. Bir anda Aytaç, Alpaslan ve Marcao ile üçlü defansa döndü. Ondan sonra da ağır yenilgi geldi.Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'dan bir an önce sonuç almasını istiyor. Kartal'ın sabra sığınacak durumu yok, takımı tanıdığı için göreve getirildiSarı-lacivertlilerde en önemli sorun, futbolcular işi kafalarında bitirmişler. Birkaç isim dışında mücadele eden yok. Kimin ne oynadığı belli değilİsmail hoca her hafta 11'i ve sistemi değişenbir takıma geldi. İki maç üçlü oynuyorlar, sonra dörtlüyedönüyorlar. Ardından tekrar üçlü. Hiçbir maç aynı takımsahaya çıkmadı. Dolayısıyla var olan kaosu oyun ve kadroistikrarına kavuşturmak için uğraşıyor. Antrenmanyapacak zamanı da yok.Onları tekrar motive edip takımınparçası yapması gerekiyor.F.Bahçe'nin kaptanı yok.O lideri bulduklarındasorunun yarısınıçözecekler.Başkan Ali Koç'un kafasındaki düşünce,bu sıkıntıyı dağıtabilmek için çok kariyerli bir teknik direktörütakımın başına getirmek. Ama bunu normal zamanlarda bulamadı,şimdi bir de sezon ortası böyle bir tablo varken işler daha dazorlaştı.Fenerbahçe'deki en önemlisorun, futbolcular bu işi beyinlerinde tamamen bırakmışlar. Birkaçfutbolcu dışında mücadele eden yok.Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'dan sabır beklemiyor, bir an önce sonuç almasını istiyor. İsmail Kartal'ın sabra sığınacak durumu yok, camiayı ve oyuncuları tanıdığı için göreve getirildi.Sürekli Löw'ün sorulmasından rahatsız olmasına da anlam veremiyorum. Çünkü F.Bahçe, Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Bugünden Löw ya da bir başka hocayı yeni sezona düşünmek çok doğru bir davranış.İsmail Kartal bir kahramandır. Şahsen tanırım, namusuna, şerefine, haysiyetine bir arkadaşı olarak kefilim. Onun nasıl düzgün bir adam olduğunu tüm camia hem biliyor hem de hissediyor.Ali Koç, çok iyi bir F.Bahçeli. Bununla ilgili en ufak bir kuşkum yok. Asla F.Bahçe'yi şahsi menfaatleri için kullanmıyor. Bununla ilgili de en ufak bir kuşkum yok. Ama şurası açık; beceremedi, beceremiyor. Çünkü zannediyor ki futbol kulüplerinin yönetimi Koç Holding'in yönetimi gibi kurumsal olursa başarı gelir. Futbolun dinamikleri bambaşka. Bu iş holding yönetmeye, fabrika yönetmeye benzemez.Merkez Hakem Kurulu için türlü iddialar var. Görünen şu ki eğer 4 büyük takım da şampiyonluk yarışında olsaydı, bu lig bu hakemlerle asla ama asla bitmezdi.Türk hakemleri tıpkı 'Doktor'ne yerse yesin' dedi' denecek tabloda. 3 büyüklerinfazla iddiası kalmadığı için hafif toz kalkıyor. Amaonlar da beceremiyor. MHK için türlü iddialar var.Ama görünen şu ki eğer 4büyük de şampiyonluk yarışında olsaydı, bu ligbu hakemlerle asla bitmezdi.Hakemlerin bazı maçlardaaçıklanamaz hataları oldu. Ama bunları öncelikleVAR üstünden okumak gerekir. Bu üç hakemde dinlendirilecek kadar kötü değillerdi. Ben 3 gündebir maç oynanan hafta için alınmış bir karar olarakgörüyorum. Ancak realitede yoruma açık kararlar verdiler.Bu yüzden sesleryüksek çıkıyor. Artık şu gerçeği kabul edelim, hakemler güçlüdenyanadır. Eğer 'kaybeden' olmuşsanız hakemintakdir hakkını da kaybedersiniz.Hep aynı şeyi söylüyorum,ülkemizdeki dünyada benzeri görülmeyen medya, taraftar,teknik adam ve yönetim baskılarıyla hakemler maçlara rahatçıkmıyor.Burada bir örnekdaha vereyim, G.Saray yönetimi ve medya hakemi suçluyorama maç 1-0 iken hakem penaltı verdi, Aanholt atsa2-0 olacaktı ve maç tamamen G.Saray'ın lehine dönecekti.Ardından Alpaslan'ın yaptığı penaltıda yüzde 100ikinci sarıdan ihraç gerekiyordu, onu da yapmadı. Budurum G.Saray'a avantaj oldu.Bunlar hep gösteriyor ki hakemler zihinselolarak sağlıklı maç yönetemiyorlar.Erkan Özdamar, G.Saray'ı doğradı,Arda Kardeşler Beşiktaş maçında tutarsız kararlar verdi, AtillaKaraoğlan Antalya'da oyunun kontrolünü elinden kaçırdı. Bu üçhakemegörev vermemekne kadardoğru bir kararsamaçın VAR hakemlerinide cezalandırmak gerekir.Çünkü bu 3 hakem, kritik pozisyonlardacan alıcı hataları VAR ile ortak hareketederek yaptılar.