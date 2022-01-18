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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Cüneyt Çakır’a önemli davet

Cüneyt Çakır’a önemli davet
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, dün başlayan ve cuma günü sona erecek olan Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'nde yer alan 20 hakemden biri oldu. Seminere 16 tane de VAR hakemi katılıyor. Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve video yardımcı hakem eğitimi verilecek.

LİDERİN MAÇI ULUSOY'UN
SÜPER Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Trabzonspor'un yarın sahasında Giresunspor ile yapacağı maçı Alper Ulusoy yönetecek. Diğer karşılaşmaların hakemleri şöyle:

BUGÜN
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Halil Umut Meler
YARIN
17.00 Ç. Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe-Altay Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor Alper Ulusoy
PERŞEMBE
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa Tugay Kaan Numanoğlu

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Cüneyt Çakır’a önemli davet
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