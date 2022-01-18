Fenerbahçe 15 maçtır Altay’a yenilmiyor

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR

Sarı-lacivertlilerde, Altay maçı kadrosunda tedavileri süren Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia yer alamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarına devam eden Altay Bayındır'ın durumu ise daha sonra netlik kazanacak.





Fenerbahçe ile Altay arasında oynanacak olan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.