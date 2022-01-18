Kayserispor’dan gövde gösterisi! 4 imza birden

BERTOLACCI: KENDİMİ SAHADA GÖSTERMEK İSTİYORUM

Kayserispor'un 2,5 senelik sözleşme imzaladığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Başkanımıza ve Kayserispor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor'un hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Az konuşmayı tercih ediyorum, kendimi sahada göstermek istiyorum" diye konuştu.





Sarı kırmızılı kulübün, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ise "Bu transferde başkanıma ve Hikmet hocama teşekkür ederim. Beni istediklerini hissettirdiler. 6 ay buradayım elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.