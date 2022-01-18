Korku tüneli

Düşme hattıyla arasında 6 puan olan Aslan, Kasımpaşa ve Trabzon’u yenemezse eleştirilerin hedefindeki Başkan ya seçim kararı alacak ya da ibra edilmeme tehlikesi yaşayacak
Şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonun 21. haftasında13. sıraya kadar gerileyen Galatasaray'da kırmızı alarm verildi. Lider Trabzonspor'un 23 puan gerisindekalan Aslan, bu sezon 4 takımın küme düşeceği ligde perşembe günükarşılaşacağı Kasımpaşa'nın sadece 6puan önünde... Rakibini yenip kâbusa son vermeye çalışacak sarı-kırmızılılar, 3 gün sonra ise lider Trabzonspor'la karşılaşacak. Fatih Terim'in görevine son vererek büyük risk alan başkan Burak Elmas, eleştirilerin odak noktası haline geldi. 25 milyon Euro harcanan futboltakımında yedek kalecinin İsmailÇipe olması, sosyal medyada kadınlarayönelik yazmış olduğu ağır ifadelerortaya çıkan yönetici IşıtanGün'ün istifa etmeyi düşünmemesi, Başkan Burak Elmas'a olan tepkinin şiddetini de artırıyor.
KARAR 'GÜN'Ü!
BURAK Elmas'ın bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Işıtan Gün'den istifasını isteyip istemeyeceği merak konusu. Gün'ün, devam etmesi halinde kadınlar için sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Başak Karaca tepkisini göstermek için istifasını verecek. Yönetimde yaşanan sıkıntılı sürecin yanında futboldaki kötü gidişat değişmezse yönetim için iki senaryo söz konusu. Yaseçim kararı alıp camiada güven tazeleyeceklerya da mart ayındaki malikongreye ibrasızlık tehlikesialtında katılacaklar.
YARIM 1. 250 BİN TAM 1.5 MİLYON €
FATİH Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'e yapılan sözleşmede çok ilginç detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, 1.5 yıllık anlaştığı İspanyol teknik adama, yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro ödeme yapacak. Gelecek sezon için ise 1 milyon 500 bin Euro verecek. 59 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü bitirirse 50 bin Euro bonus alacak. Yardımcılarına da aylık 20 bin Euro ödenecek.