Muslera infiali!

G.SARAY'IN olay yöneticisi Işıtan Gün, camiayı karıştıran yeni bir skandala daha imza attı. Gün'ün, önceki akşam kaleci Muslera ile ilgili sözleri büyük tepki çekti. Işıtan Gün, bir TV kanalına yaptığı açıklamada "Galatasaray'ınönce iyi bir kaleciye ihtiyacıvar. Muslera iyileşse bile çokiyi bir kaleci alacağız ve sezonsonunda takımdan gönderilecek" dedi. Bu açıklamalar sosyal medyada infiale neden oldu. Taraftarlar, 2024'e kadar sözleşmesi devam eden 35 yaşındakieldivene sahip çıkıp, IşıtanGün'ü istifaya davet etti.