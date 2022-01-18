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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Muslera infiali!

Muslera infiali!
G.SARAY'IN olay yöneticisi Işıtan Gün, camiayı karıştıran yeni bir skandala daha imza attı. Gün'ün, önceki akşam kaleci Muslera ile ilgili sözleri büyük tepki çekti. Işıtan Gün, bir TV kanalına yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın önce iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Muslera iyileşse bile çok iyi bir kaleci alacağız ve sezon sonunda takımdan gönderilecek" dedi. Bu açıklamalar sosyal medyada infiale neden oldu. Taraftarlar, 2024'e kadar sözleşmesi devam eden 35 yaşındaki eldivene sahip çıkıp, Işıtan Gün'ü istifaya davet etti.

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Muslera infiali!
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