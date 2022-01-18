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Giriş Tarihi: 18.1.2022 18:58 Son Güncelleme: 18.1.2022 19:08

Son dakika: Beşiktaş, Karagümrük karşısında galibiyet arıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika: Beşiktaş, Karagümrük karşısında galibiyet arıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberi... Süper Lig'de 22. hafta maçları başladı. Bu sezon Sergen Yalçın'ın ardından Önder Karaveli ile yoluna devam eden Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi.

SON 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDAKİ 10 MAÇTA BİR GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı.

Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Dış sahada rakip fileleri 11 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

VİDA VE MONTERO OYNAYABİLECEK

Cezalarını tamamlayan Domagoj Vida ve Francisco Montero, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Vida, sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemedi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Montero da geçen haftaki mücadelede takımını yalnız bırakmıştı.

OĞUZHAN VE LARİN SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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Son dakika: Beşiktaş, Karagümrük karşısında galibiyet arıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…
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