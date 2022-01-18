Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, basın toplantısı düzenliyor. İsmail Kartal'ın Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve yeni sezonda takımın başına geleceği iddia edilen Joachim Löw ile ilgili sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI...

"En büyük mutlulukları burada yaşadığım Fenerbahçeme döndüm. Bana bu şansı veren Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden buluşmaya gittim. Başkanımız bana yaşananları, transferleri, takımın durumunu çok net ifade etti. Benim bu takımın bir parçası olmamı istedi. Ben de Fenerbahçe'nin parçası olmam için elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi izah ettim. Geçmişte olduğu gibi bu sorumlulukları omuzumda taşırım' dedim. Fenerbahçe camiası bana destek oldukça gerisi detaydır, teferruattır. Ben hiçbir şey düşünmeden bu camiaya her şeyimi vermeye hazır bir insanım. 7-8 gündür takımla beraberim. Samandıra'da çalışıyoruz. Şu anda oyuncuların mental olarak enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim. Bunu gördüm ve bunun bilincindeyim. Yapmak isteğim tek şey bunu yükseltmek, bunun için gayret veriyorum.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

Taraftarımızın pozitif futbol görmek istediğini biliyorum. Oyuncularımın sahaya nasıl karakter ve irade koyması gerektiğinin farkındayım. En büyük sorunumuz zaman, şu an zamanla yarışıyoruz. Buna rağmen Samandıra'da geçirdiğim 7 gün içerisinde oyuncularımızdan pozitif enerji ve elektrik aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Taraftarlarımızın haklı olarak istenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca oyuncularımıza tepkisi olmuştur. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Bu camia taraftarlarımızla ayakta kaldı. Bu göreve gelmeden önce Fenerbahçemizin maçlarını izlerken çok üzülüyordum. Bu oyuncuların bu takım için çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Kötü gibi bir algı varsa da üç kulvarda gidiyoruz. 17 puan geride olsak da matematik olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANSIN VE DESTEK VERSİN"

Yarın oynanacak maçı milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Çok şeyin kısa zaman içinde değişeceğine ben inanıyorum. Bugün birlik ve beraberlik olma günü. Taraftarımızın birazcık zamanla bu durumu düzeltebileceğimize inanıp bize destek vermesini istiyorum. Futbolcularımız değerli oldukları için Fenerbahçe formasını giyiyor. Onlara da bu formanın değerini ve ne yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Ben hayatımı bu işe verdim. Futbolcularımızla dün yaptığım toplantıda beni çok mutlu ettiler. Daha iyi olabileceğimizi biliyorum. Moral motivasyonumu yüksek tutmalıyım çünkü oyuncularım da bana bakıyor.