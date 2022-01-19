Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra takımın başına gelen İspanyol hoca Domenec Torrent, çıktığı ilk maçta 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetini yaşadı. Deneyimli hoca, takımda tespitlerini yaptığını ve buna göre adım atacaklarını dile getirdi ve transfer için de listeyi yönetime sundu.