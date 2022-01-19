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Giriş Tarihi: 19.1.2022 11:31 Son Güncelleme: 19.1.2022 11:37

Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı! Manchester City'nin kalecisi Muric...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da transfer harekatı! Manchester City’nin kalecisi Muric...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından takımın başına geçen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, takımdaki eksikleri tespit ederek hamlelerini yapmaya başladı. Fatih Terim'den sonra görevlerinden istifa eden Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın yerine de yardımcı antrenör aramaları hız kazandı. Bir dönemler Galatasaray'da da oynayan Albert Riera ile anlaşıldı. Öte yandan Galatasaray'a bir kaleci transferi yapılacak. İşte Galatasaray'ın istediği o kaleci...

Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra takımın başına gelen İspanyol hoca Domenec Torrent, çıktığı ilk maçta 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetini yaşadı. Deneyimli hoca, takımda tespitlerini yaptığını ve buna göre adım atacaklarını dile getirdi ve transfer için de listeyi yönetime sundu.

G.SARAY ALBERT RİERA İLE ANLAŞTI

Fatih Terim'in ekibindeki Necati Ateş ve Selçuk İnan'la yollarını ayıran Galatasaray, yardımcı antrenör olarak teklif yaptıkları Tuğberk Tanrıvermiş ve Wesley Sneijder'den olumlu cevap alamayınca Albert Riera ile anlaştı...

Gelen teklif sonrası İspanyol çalıştırıcı, daha önce birlikte futbolcu ve antrenör olarak çalıştığı Fatih Terim'e danıştı. İmparator, "Senin için iyi olur" tavsiyesinde bulununca Riera, dün Florya'ya geldi ve Torrent'le el sıkışıp idmana çıktı.

LUYİNDAMA VE ASSUNÇAO GİTTİ

Galatasaray'da beklenen ayrılıklar gerçekleşti. Antwerp'e kiralanması kesinleşen Christian Luyindama eşyalarını topladı. Kongolu stoper, sezonun ikinci yarısını Belçika'da geçirecek. Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'nun da kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

G.SARAY, CİTY'NİN KALECİSİNE GÖZ DİKTİ!

Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrası kaleye takviye konusunda kararlı olan Galatasaray için Kosova basınından bir iddia geldi. Koha Ditore Gazetesi, sarı-kırmızılıların, Adana Demirspor'un Manchester City'den kiraladığı Arijanet Muric'i istediğini yazdı.

FEDERİCO MARCHESİN DE LİSTEDE

Haberde; teknik direktör Torrent'in 23 yaşındaki file bekçisi için City ile temasa geçtiği iddia edildi. Mavi Şimşekler'in bu gelişmeye nasıl baktığı merak konusu olurken, Aslan'ın Porto'dan Agustin Federico Marchesin'i de gündemde tuttuğu ileri sürüldü.

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Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı! Manchester City'nin kalecisi Muric...
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