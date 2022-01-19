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Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:58

İzmir'de Göztepe'nin konuğu Sivasspor

İzmir’de Göztepe’nin konuğu Sivasspor

Süper Lig'de 22. haftanın kritik mücadelesinde Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. İzmir'deki müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takımın 21, Yiğidoların ise 30 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak düşme hattından çıkan Göztepe, 22. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yönettiği karşılaşma saat 17.00'de başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Oussama Tannane maçta forma giyemiyor.

Sivasspor, ligin geride kalan diliminde 21 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplarken, Göztepe ise 21 puanla 16. basamakta bulunuyor.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James, hasta olan Dimitrios Goutas ve Ziya Erdal ile ülkelerinin milli takımındaki Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Sivas'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER...

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Lourency, Cherif.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Samba, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Kerem, Erdoğan, Yatabare, Pedro.

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GÖZTEPE 0-0 SİVASSPOR

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İzmir'de Göztepe'nin konuğu Sivasspor
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