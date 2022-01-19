Son dakika: Fenerbahçe Altay karşısında kötü gidişata son vermek istiyor! İlk 11’ler belli oldu...

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra 14 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen Altay, 18 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cebrail Karayel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

ALTAY İLE FENERBAHÇE 84. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.

İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.