Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Altay karşısında kötü gidişata son vermek istiyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:52 Son Güncelleme: 19.1.2022 19:11

Son dakika: Fenerbahçe Altay karşısında kötü gidişata son vermek istiyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe Altay karşısında kötü gidişata son vermek istiyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, İzmir ekibi Altay'ı sahasında konuk ediyor. Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipteki ikinci döneminin ilk galibiyetini almak. İki takım için de oldukça kritik olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra 14 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen Altay, 18 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cebrail Karayel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

ALTAY İLE FENERBAHÇE 84. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.

İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son dakika | Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidecek! Rusya Ukrayna krizi gündemde...
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Altay karşısında kötü gidişata son vermek istiyor! İlk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA