Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Albert Riera'yı resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 19.1.2022 17:05 Son Güncelleme: 19.1.2022 17:39

Son dakika: Galatasaray, Albert Riera'yı resmen açıkladı!

Son dakika: Galatasaray, Albert Riera’yı resmen açıkladı!

Galatasaray, Albert Riera'nın yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katıldığını açıkladı. "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz" diye konuştu.

2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da 2020-21 sezonunda teknik kadroda yardımcı antrenör olarak bulunan Riera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 15 Nisan'da 40'ıncı yaş gününü kutlayacak olan Riera, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz" diye konuştu. Birlikte çalıştığı eski teknik direktör Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden İspanyol antrenör, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARIMIZ TEKNİK EKİBİN AKLINDAKİ SİSTEMİ RAHATLIKLA UYGULAYABİLECEK KALİTEYE SAHİP"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e destek olmak istediğini belirten Albert Riera, "Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli" şeklinde konuştu.

Riera, UEFA Avrupa Ligi için ise "Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son dakika | Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidecek! Rusya Ukrayna krizi gündemde...
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray, Albert Riera'yı resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA