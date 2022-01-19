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Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:48 Son Güncelleme: 19.1.2022 17:45

Rizespor-Antalyaspor maçına kar engeli!

Rizespor-Antalyaspor maçına kar engeli!

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin alt sıralarında bulunan Çaykur Rizespor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fakat 22. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle maça ara verildi. Mücadele bugün devam etmeyecek, yarın oynanıp oynamayacağına TFF karar verecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada tatil edildi.

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti.

Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı. Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.

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Rizespor-Antalyaspor maçına kar engeli!
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