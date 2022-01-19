TFF’den peş peşe erteleme kararları! Beşiktaş ve Gaziantep maçları...

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında dün saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.





TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.