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Giriş Tarihi: 19.1.2022 14:11 Son Güncelleme: 19.1.2022 14:34

TFF'den peş peşe erteleme kararları! Beşiktaş ve Gaziantep maçları...

TFF’den peş peşe erteleme kararları! Beşiktaş ve Gaziantep maçları...

Dün yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu maçın ertelenmesi sebebiyle, cuma akşamı oynanması gereken Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında dün saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.

Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

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TFF'den peş peşe erteleme kararları! Beşiktaş ve Gaziantep maçları...
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