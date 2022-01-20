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Giriş Tarihi: 20.1.2022 10:41

Altınordu, Manisa'dan Kubilay Aktaş'ı transfer etti

AA
Altınordu, Manisa’dan Kubilay Aktaş’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirterek, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.


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Altınordu, Manisa'dan Kubilay Aktaş'ı transfer etti
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