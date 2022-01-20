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Giriş Tarihi: 20.1.2022 16:07

Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu

İHA
Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Milli futbolcunun hayatını kaybetmesi nedeniyle Konyaspor-Başakşehir müsabakası ise ertelenmişti. TFF, ertelenen karşılaşmanın 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacağını duyurdu.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak.

Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.

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Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu
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