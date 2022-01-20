Batshuayi, Aboubakar’a yaklaştı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi, Beşiktaş'a yaşattığı şampiyonluklarla taraftarın gönlünde önemli yere sahip olan Aboubakar ile sık sık kıyaslanmaya devam ediyor.

Attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan 28 yaşındaki futbolcu, gol+asist katkısında Aboubakar'ı neredeyse yakalamış durumda. Süper Lig'de oynadıkları ilk 18 maçlar baz alındığında Vincent Aboubakar, 2020-2021 sezonunda 12 gol, 2 asist ile 14 gole etki etmişti. Yerine transfer edilen Michy Batshuayi ise bu sezon 18 maçta 9 gol, 3 asist ile 12 gole katkı sağladı.

YENİ MALATYA-BEŞİKTAŞ MAÇI CUMARTESİ SAAT 13.30'A ALINDI

Bu arada yarın saat 20.00'de oynanması gereken Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçı, cumartesi günü 13.30'a alındı. Değişikliğin nedeni ise önceki gün kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının bir kez daha ileri bir tarihe ertelenmesi...

ÜMRANİYE'DE KAMP YAPACAKLAR

Öte yandan Beşiktaş'ın maçların son yarım saatlik bölümünde yaşadığı fiziksel düşüşe çare arayan teknik direktör Önder Karaveli, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası iki haftalık arada takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa sokma kararı aldı. Bu süreçte talebeleriyle yakından ilgilenecek olan Karaveli, oyun kurgusu değişikliği üzerinde de duracak. Deneyimli hoca, 3'lü savunma ve çift santrforlu sistemi deneyecek.