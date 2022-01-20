CSKA’dan skandal tanıtım videosu için özür! Yusuf Yazıcı’nın transferi sonrası...

Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamadığımız için bir alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum.

Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.