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Giriş Tarihi: 20.1.2022 12:09 Son Güncelleme: 20.1.2022 12:27

CSKA'dan skandal tanıtım videosu için özür! Yusuf Yazıcı'nın transferi sonrası...

AA
CSKA’dan skandal tanıtım videosu için özür! Yusuf Yazıcı’nın transferi sonrası...

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'nın Lille ekibinden Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya kiralandı. Yıldız oyuncunun tanıtım videosunda ise skandal bir olaya imza atıldı. "Yusuf, burası Rusya. Burada çok Natasha var" ifadesi yer alan skandal videoya gelen tepkilerin ardından CSKA'dan özür mesajı paylaşıldı.

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmine gelen tepkilerin ardından özür mesajı paylaştı.

CSKA'nın Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksenov tarafından yapılan açıklamada, yapılan hatanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Kamuoyundan ve Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık." mesajı paylaşıldı.

Tanıtımı hazırlayan kulübün TV editörü Katerina Kirilcheva ise Türkçe ve Rusça dillerindeki özür mesajında, "Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum.

SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı'nın transferi için CSKA Moskova'dan skandal tanıtım videosu! "Burada çok Natasha var"

Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamadığımız için bir alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum.

Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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CSKA'dan skandal tanıtım videosu için özür! Yusuf Yazıcı'nın transferi sonrası...
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