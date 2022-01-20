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Giriş Tarihi: 20.1.2022 13:37

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki

AA
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’dan hakem Suat Arslanboğa’ya tepki

Sivasspor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, aynı ciddiyetle hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi. Maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Papatya, "Atınç'ın pozisyonundaki faul nasıl açıklanır bilmiyorum. Ya gol olsa o serbest vuruş. Bir yetersiz yüzünden o kadar emek, alın teri heba olacak. Allah akıl, fikir ve vicdan versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Talat Papatya, yaptığı açıklamada, daha önce iç sahada kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasındaki gibi aynı muhteşem taraftar, oyuncu grubu ve teknik kadroyla, göze hoş gelen bir futbol oynayarak, Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ettiklerini belirtti.

"ALLAH AKIL, FİKİR VE VİCDAN VERSİN"
Beklenen ve olması gereken sonuçların gelmeye başladığını vurgulayan Papatya, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. Prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmayan bir kulübüz. Ancak sahadaki hakem, uzun süre dinlendirilmesinden ve çektiği cezadan akıllanmamış bir görüntü verdi. Anlamakta zorluk çektiğimiz kararların ayrıntısına girmeden, sadece maç sonuna eklediği zaman bile iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Atınç'ın pozisyonundaki faul nasıl açıklanır bilmiyorum. Ya gol olsa o serbest vuruş. Bir yetersiz yüzünden o kadar emek, alın teri heba olacak. Allah akıl, fikir ve vicdan versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum."

"REHAVETE KAPILMADAN DEVAM EDECEĞİZ"
Papatya, soğuk havaya ve hakeme rağmen hak ettikleri 3 puanı aldıklarını dile getirerek, "Kesinlikle rehavete kapılmadan daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Eleştirilere rağmen yüreğini sahaya koyan oyuncularımız başta olmak üzere, teknik kadromuza ve soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki
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