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Giriş Tarihi: 20.1.2022 10:26

Inter, İtalya Kupası'nda Empoli karşısında zorlansa da çeyrek finale çıktı

AA
Inter, İtalya Kupası’nda Empoli karşısında zorlansa da çeyrek finale çıktı

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, normal süresi 2-2 biten maçta Empoli'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 3-2 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek soyunduğu maçın 65. dakikasında Matias Vecino'nun yerine oyuna dahil oldu.

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede, ev sahibi takım 13. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk Empoli, 61. dakikada Nedim Bajrami'nin golüyle önce skoru 1-1'e getirdi ardından 76. dakikada Ionut Radu'nun kendi kalesine golüyle üstünlüğü yakaladı: 1-2

Maçın 90+1. dakikasında, Andrea Ranocchia attığı golle Inter'i elenmekten kurtardı ve maçı uzatma devrelerine taşıdı. Uzatma devrelerinin 104. dakikasında Inter, Stefano Sensi ile bir gol daha buldu ve geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını bildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 65'TE GİRDİ
Bu sonuçla Empoli kupadan elenirken, Inter çeyrek finale yükseldi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek soyunduğu maçın 65. dakikasında Matias Vecino'nun yerine oyuna dahil oldu.

Diğer maçta Sassuolo, Cagliari'yi Abdou Harroui'nin 18. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı. Kupa son 16 turunda Roma ile Lecce bu akşam karşılaşacak.

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Inter, İtalya Kupası'nda Empoli karşısında zorlansa da çeyrek finale çıktı
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