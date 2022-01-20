Son dakika! Maç sonunda Domenec Torrent'ten takımına eleştiri! "Son 20 dakika..."

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN KONU RUH HALİMİZ"

"7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu ise ruh halimizle ilgili."

"Ben burada yeni gelmiş, farklı bir hocayım ama bu çok da bir şey ifade etmiyor. Hayatta, hep birlikte olmak gerekir. Hepimizin tutkuyla sarılması gerekir. Önemli olan şey, oyuncuların mental olarak kendilerine engel koymuş olması. Kaliteli oyuncularımız var fakat bu tarz durumlarda aşırı deneyimli olmayan oyuncular. Burada, baskıya dayanabilmek çok önemli."

"BURADA BİR PROBLEM VARDI"

"İtalya'nın, İspanya'nın bütün büyük takımlarında olmuş şeyler bunlar. Bu, takım için en iyi durum değil tabii ki şu anda. Ben, Galatasaray'ın şu anda antrenörüysem, durum kötüye gitmekteydi. O yüzden buradayım. Demek istediğim, problem vardı."