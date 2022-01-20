Son dakika! Maç sonunda Domenec Torrent'ten takımına eleştiri! "Son 20 dakika..."

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
DOMENEC TORRENT İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent de sarı-kırmızılıların başında Nef Stadyumu'nda ilk, toplamda ikinci karşılaşmasını oynadı. Torrent ilk müsabakasında Hatayspor'a 4-2 mağlup olurken, ikinci maçında da Paşa'ya 2-1 yenildi.
"TAKIM SON 20 DAKİKA GERÇEKTEN SIKINTI YAŞIYOR"
Domenec Torrent: "Uzatmalarda 2 gol attılar. 1-2 olduktan sonra, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak, birebirde kayıplarımız oluyor. Dönen topları kazanamıyoruz ve takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor."
"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN KONU RUH HALİMİZ"
"7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu ise ruh halimizle ilgili."
"Ben burada yeni gelmiş, farklı bir hocayım ama bu çok da bir şey ifade etmiyor. Hayatta, hep birlikte olmak gerekir. Hepimizin tutkuyla sarılması gerekir. Önemli olan şey, oyuncuların mental olarak kendilerine engel koymuş olması. Kaliteli oyuncularımız var fakat bu tarz durumlarda aşırı deneyimli olmayan oyuncular. Burada, baskıya dayanabilmek çok önemli."
"BURADA BİR PROBLEM VARDI"
"İtalya'nın, İspanya'nın bütün büyük takımlarında olmuş şeyler bunlar. Bu, takım için en iyi durum değil tabii ki şu anda. Ben, Galatasaray'ın şu anda antrenörüysem, durum kötüye gitmekteydi. O yüzden buradayım. Demek istediğim, problem vardı."
- DÜŞME HATTI İLE PUAN FARKI 4
Galatasaray'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi. Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı.
- ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 11 maçın 6'sında puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 6 karşılaşmada 2 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve toplamda 16 puan yitirdi.
Galatasaray, ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 2-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise ilk golü bulduğu Atakaş Hatayspor maçında 4-2 kaybetti. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.
"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.
- SON 11 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.
- HALİL DERVİŞOĞLU, 6 MAÇ SONRA GOL ATTI
Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de 6 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Son olarak 15. haftada 4 Aralık 2021'deki Altay karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Halil, sonrasında ligdeki Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor mücadelelerini boş geçti.
Geçen maçlarda bazı taraftarların tepki gösterdiği Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti.
- BURAK ELMAS'A TEPKİ
Ev sahibi ekibin taraftarları, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna tepki gösterdi. Mücadelenin ilk yarısında Olimpiu Moturan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. Penaltı beklentisinde olan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yönelik, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor." şeklinde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, ardından "Yönetim istifa" diyerek Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun görevi bırakmaya çağırdı. Maçın son bölümünde de "Yönetim istifa" tezahüratları artarak devam etti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünü terk etmeyen taraftarlar, Burak Elmas'a tepkilerini sürdürdü.
Ev sahibi ekibin taraftarları, Kasımpaşa'nın 2-1 öne geçmesinin ardından da futbolcuları tezahüratlarla protesto etti. Taraftarlar, özellikle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.
- TRİBÜNLERDE "FATİH TERİM" TEZAHÜRATI
Galatasaraylı taraftarlar geçen hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.
Müsabakanın 35. dakikasında skor golsüz eşitlikle devam ederken önce yönetime tepki gösteren taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, maçın son bölümünde de Terim lehine tezahüratlarını sürdürdü.