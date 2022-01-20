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Giriş Tarihi: 20.1.2022 18:54 Son Güncelleme: 20.1.2022 19:09

Son dakika: Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı 3 puan istiyor! Domenec Torrent'ten sürpriz tercihler...

Son dakika: Galatasaray, Kasımpaşa’ya karşı 3 puan istiyor! Domenec Torrent’ten sürpriz tercihler...

Son dakika haberi... Süper Lig'de Domenec Torrent yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Tarkan, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok.

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Son dakika: Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı 3 puan istiyor! Domenec Torrent'ten sürpriz tercihler...
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