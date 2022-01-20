Son dakika: Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür 2 hafta yok

Süper Lig'de 23. hafta dev bir derbiye sahne olacak. Lider Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu sezon kötü bir grafil çizen sarı-kırmızılı takım kazanarak çıkışa geçmek isterken, bordo-mavililer ise spn 2 haftada kaybettiği 4 puanı telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Derbi öncesi Trabzonspor'a bir iyi bir de kötü haber geldi. Dün ağrıları nedeniyle Giresunspor karşısında forma şansı bulamayan Marek Hamsik, bugün yapılan antrenmanda dinlendirildi.

Giresunspor müsabakasının 30. dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün kasık bölgesinden sakatlandığı ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ömür, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Karadeniz ekibine Nwakaeme'den ise müjde geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan yıldız oyuncu, Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyebilecek.