Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 2 hafta yok
Giriş Tarihi: 20.1.2022 15:05 Son Güncelleme: 20.1.2022 15:25

Son dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 2 hafta yok

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür 2 hafta yok

Son dakika... Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi arka adalesinde ödem tespit edilen Marek Hamsik antrenmana alınmayıp dinlendirilirken, Abdülkadir Ömür'ün ise kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan koronavirüs testi negatif çıkan Nwakaeme'nin derbide forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'de 23. hafta dev bir derbiye sahne olacak. Lider Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu sezon kötü bir grafil çizen sarı-kırmızılı takım kazanarak çıkışa geçmek isterken, bordo-mavililer ise spn 2 haftada kaybettiği 4 puanı telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Derbi öncesi Trabzonspor'a bir iyi bir de kötü haber geldi. Dün ağrıları nedeniyle Giresunspor karşısında forma şansı bulamayan Marek Hamsik, bugün yapılan antrenmanda dinlendirildi.

Giresunspor müsabakasının 30. dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün kasık bölgesinden sakatlandığı ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ömür, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Karadeniz ekibine Nwakaeme'den ise müjde geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan yıldız oyuncu, Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler! ABD’deki danışmana ballı maaş
SON DAKİKA | Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Piyasalar faiz kararı ile metine odaklandı
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Etiler'de dehşet veren olay! Köpek kadın mimarın kulağını kopardı
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı: Meclis'e geliyor: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
Altın fiyatları 20 Ocak 2022 YÜKSELİŞTE! Merkez Bankası faiz kararı günü gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme! Esra Hankulu'ya uyur pozisyonu vermiş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 2 hafta yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA