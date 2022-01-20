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Giriş Tarihi: 20.1.2022 12:39 Son Güncelleme: 20.1.2022 13:32

Trabzonspor'un serisi 17 maça çıktı!

AA
Trabzonspor’un serisi 17 maça çıktı!

Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

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Trabzonspor'un serisi 17 maça çıktı!
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