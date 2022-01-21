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Giriş Tarihi: 21.1.2022 12:27

Altay dibe doğru

DHA
Altay dibe doğru

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek art arda 7. mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 15 haftaya yükselen Altay, ligin dibine iyice yaklaştı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un 3 puanla kapattığı haftada 18 puanda kalan siyah-beyazlılar, 19. sıraya geriledi. İzmir temsilcisinin 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Ligde pazar günü evinde 42 puanlı zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Altay, 3 mağlubiyet aldığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk kez galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

Konyaspor'a ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu kez taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Gabon Milli Takımı'nda oynayan Poko ile sakat Aka'nın forma giyemeyeceği Altay'da tedavileri süren Cebrail ile Thaciao'nun durumları belirsiz. Altay, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu da takviye edememişti.

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Altay dibe doğru
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