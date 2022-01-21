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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:09 Son Güncelleme: 21.1.2022 10:33

Felipe Melo'dan Burak Elmas'a istifa çağrısı! Sosyal medyadan isyan etti

Felipe Melo’dan Burak Elmas’a istifa çağrısı! Sosyal medyadan isyan etti

Galatasaray'da kötü gidişat Kasımpaşa maçında da devam etti. Sarı-kırmızılı takım, evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Aslan'ın eski yıldızı Felipe Melo, başarısız geçen sezona isyan ederek Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırladı.

Sarı-kırmızılı takım Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken, skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Hatayspor'un ardından Kasımpaşa maçını da kaybetti ve Galatasaray kariyerine kötü bir başlangıç yaptı.

Dün NEF Stadı'nda dikkat çeken bir başka detay da taraftarların Burak Elmas ve yönetimini istifaya çağırmasıydı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra tepki alan Elmas, sarı-kırmızılı taraftarların hedefindeydi. Terim maskeli taraftarlar, Burak Elmas maskelerin yırttı.

Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma isyan eden isimlerden biri de eski yıldız Felipe Melo oldu.

Instagram hesabından Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan Melo, 'Burak Elmas istifa' yazarak tepkisini gösterdi.

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Felipe Melo'dan Burak Elmas'a istifa çağrısı! Sosyal medyadan isyan etti
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