Felipe Melo’dan Burak Elmas’a istifa çağrısı! Sosyal medyadan isyan etti

Sarı-kırmızılı takım Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken, skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Hatayspor'un ardından Kasımpaşa maçını da kaybetti ve Galatasaray kariyerine kötü bir başlangıç yaptı.
Dün NEF Stadı'nda dikkat çeken bir başka detay da taraftarların Burak Elmas ve yönetimini istifaya çağırmasıydı.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra tepki alan Elmas, sarı-kırmızılı taraftarların hedefindeydi. Terim maskeli taraftarlar, Burak Elmas maskelerin yırttı.
Instagram hesabından Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan Melo, 'Burak Elmas istifa' yazarak tepkisini gösterdi.