Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Uçan'a Süper Lig'den talip! Konyaspor devreye girdi
Giriş Tarihi: 21.1.2022 09:12

Salih Uçan'a Süper Lig'den talip! Konyaspor devreye girdi

Salih Uçan’a Süper Lig’den talip! Konyaspor devreye girdi

Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve Beşiktaş'a imza atan Salih Uçan, siyah-beyazlı takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Milli futbolcuya Süper Lig ekipleri talip olurken, Salih'i isteyen son kulüp ise Konyaspor oldu.

Beşiktaş'ta Salih Uçan'a Süper Lig'den teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce Altay ve Göztepe'nin kiralamak istediği 27 yaşındaki orta sahaya son talip ikinci sırada yer alan Konyaspor oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ın lisansını çıkaramadığı 20 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic için de Kocaelispor'dan sonra Balıkesirspor devreye girdi.

KONUMA GÖRE PLANLAMA!

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, takıma müthiş bir ivme kazandırdı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 9 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Süper Kupa'yı da müzesine götüren Kartal'da artık yüzler gülüyor.

Beşiktaş Karaveli'nin gelişi öncesi Süper Lig'de 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken sonrasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayarak zirveye doğru tırmanışa geçti.

Lider Trabzonspor'un 16 puan uzağında olan Beşiktaş'ta yönetim Şampiyonlar Ligi playoff turunu hedef olarak koydu.

İlk iki sıraya gözünü diken siyah-beyazlılar, transfer politikasını ligi nerede bitireceklerine göre şekillendirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı: Meclis'e geliyor: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak
Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çöktü! "Leblebi gibi antidepresan satılıyor" dediği eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Son dakika: Arda Turan'dan flaş sözler! "Utanıyorum..."
‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...
El Salvador Devlet Başkanı Türkçe paylaşımıyla yüzleri güldürdü: "Türkçe Dersinde sözlüye kalkınca ben!"
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
Son dakika! Maç sonunda Domenec Torrent'ten takımına eleştiri! "Son 20 dakika..."
Son Dakika Haberi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarıyıl tatili erkene çekildi
Son dakika: 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Uçan'a Süper Lig'den talip! Konyaspor devreye girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA