Salih Uçan’a Süper Lig’den talip! Konyaspor devreye girdi

Beşiktaş'ta Salih Uçan'a Süper Lig'den teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce Altay ve Göztepe'nin kiralamak istediği 27 yaşındaki orta sahaya son talip ikinci sırada yer alan Konyaspor oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ın lisansını çıkaramadığı 20 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic için de Kocaelispor'dan sonra Balıkesirspor devreye girdi.

KONUMA GÖRE PLANLAMA!

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, takıma müthiş bir ivme kazandırdı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 9 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Süper Kupa'yı da müzesine götüren Kartal'da artık yüzler gülüyor.

Beşiktaş Karaveli'nin gelişi öncesi Süper Lig'de 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken sonrasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayarak zirveye doğru tırmanışa geçti.

Lider Trabzonspor'un 16 puan uzağında olan Beşiktaş'ta yönetim Şampiyonlar Ligi playoff turunu hedef olarak koydu.

İlk iki sıraya gözünü diken siyah-beyazlılar, transfer politikasını ligi nerede bitireceklerine göre şekillendirecek.