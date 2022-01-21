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Giriş Tarihi: 21.1.2022 13:35 Son Güncelleme: 21.1.2022 13:54

Son dakika... Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Fenerbahçe’de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Fenerbahçe, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

Kanarya, ligin 22. haftasında Altay'ı sahasında yenerek moral buldu. İsmail Kartal'ın öğrencileri yarın Sivasspor'a konuk olacak.

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Son dakika... Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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