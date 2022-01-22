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Giriş Tarihi: 22.1.2022 21:13 Son Güncelleme: 22.1.2022 21:15

Başakşehir üst üste ikinci kez kaybetti! Göztepe, üst üste dördüncü kez kazandı...

Başakşehir üst üste ikinci kez kaybetti! Göztepe, üst üste dördüncü kez kazandı...

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini aldı. Başakşehir ise üst üste 2. kez kaybetti. Öte yandan Başakşehir, Edin Visca'nın takımdan ayrıldıktan sonra çıktığı 3 maçta tam 8 puan kaybetti ve galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetimindeki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Göztepe'nin gollerini, 38'te Cherif Ndiaye ve 87'de Halil Akbunar kaydetti. Başakşehir'in golü 90+5'te Aleksic'ten geldi.

İstanbul temsilcisi, ayrıca Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'yı da fazlasıyla arıyor. Başakşehir, Bosna-Hersekli oyuncu takımdan ayrıldıktan sonra oynadığı 3 müsabakada tam 8 puan kaybetti. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor'a 1-0 kaybetmişti.

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Başakşehir üst üste ikinci kez kaybetti! Göztepe, üst üste dördüncü kez kazandı...
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