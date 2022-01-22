Beşiktaş lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasının ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş bu mücadeleden de galip ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. 11 haftadır kazanamayan Yeni Malatya'nın da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Beşiktaş 35 puanla 5, Yeni Malatyaspor ise 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...