Beşiktaş lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasının ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş bu mücadeleden de galip ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. 11 haftadır kazanamayan Yeni Malatya'nın da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Beşiktaş 35 puanla 5, Yeni Malatyaspor ise 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Avuku, Hafez, Mustafa, Azubuike, Mallan, Chouiar, Dicko, Kenan
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Pjanic, Josef, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi
BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Umut Meraş sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Mehmet Topal, Welinton ve Salih Uçan ise Önder Karaveli'nin kararıyla kadroya alınmadı.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-Beyazlılar'da Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 3 oyuncu bu mücadelede kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.