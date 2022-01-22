Beşiktaş’ta Batshuayi’ye Alex desteği

Beşiktaş'ta son 3 maçta üç gol atmasına rağmen kaçırdıklarıyla daha fazla konuşulan Michy Batshuayi'nin, yanında bir partneri olduğunda daha etkili olduğu kanaatine varan teknik direktör Önder Karaveli, Malatya'da Belçikalı futbolcuyu yalnız bırakmayacak. Bugün 4-4-2 oynayacak olan Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yanındaki isim ise alışıldığı gibi Larin veya Güven değil de Alex Teixeira olacak.
FORVETTE İKİ KEZ KRAL OLMUŞTU
Özellikle Shakhtar Donetsk'te forvet oynayarak iki kez gol kralı olan Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk defa forvet olarak forma giyecek. 16 resmi maçta 2 gole imza atan Alex, bu sezon Süper Lig'de en son 12. haftada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada 11'de görev almıştı.
Ardından Alanyaspor ve Giresun maçlarında yedek soyunan 32 yaşındaki futbolcu, sonrasında hem sakatlık hem Koronavirüs nedeniyle 7 maç kaçırmıştı. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan yıldız oyuncu, Karagümrük karşısında ise son dakikalarda dahil olmuştu.
HAVAYA DİKKAT!
Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alırken, gözler bugünkü zorlu maçlara çevrildi. Öznur Kablo Yeni Malatya-Beşiktaş karşılaşmasının bugün oynanacağı saat olan 13.30'da hava durumunun -5 derece kar yağışlı olacağı bildirildi. Saat 16.00'daki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde de tahmin edilen olumsuz hava koşulları futbolseverleri korkutuyor. Daha önce 18 Ocak'taki Gaziantep-Yeni Malatyaspor mücadelesi kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti.
RIDVAN'IN YERİ TEHLİKEYE GİRDİ
Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Rıdvan Yılmaz alternatifsiz olduğu dönemde şansını iyi değerlendiremedi. Çıkışa geçmesi beklenen genç sol bek bugün yine bekleneni veremezse milli arada iyileşmesi beklenen Umut Meraş'ın arkasına düşebilir.
FATİH DOĞAN - İYİ BİR HAMLE
Önde Batshuayi tek olunca rahat oynayamıyor ve pozisyonları harcıyor. Alex yardımcı forvet olarak bu görüntüyü değiştirebilir. Brezilyalı oyuncunun tercihi, doğru bir hamle olur. Çünkü Beşiktaş'ın gol yollarındaki tıkanıklığı açmaya ihtiyacı var. Ancak Malatya maçında iklim şartları ve deplasman oluşu bu ikilinin başlangıcı için doğru zaman olmayabilir. Maç Vodafone Park'ta oynansa daha iyi bir hamle olabilirdi.