Beşiktaş’ta Batshuayi’ye Alex desteği

FATİH DOĞAN - İYİ BİR HAMLE

Önde Batshuayi tek olunca rahat oynayamıyor ve pozisyonları harcıyor. Alex yardımcı forvet olarak bu görüntüyü değiştirebilir. Brezilyalı oyuncunun tercihi, doğru bir hamle olur. Çünkü Beşiktaş'ın gol yollarındaki tıkanıklığı açmaya ihtiyacı var. Ancak Malatya maçında iklim şartları ve deplasman oluşu bu ikilinin başlangıcı için doğru zaman olmayabilir. Maç Vodafone Park'ta oynansa daha iyi bir hamle olabilirdi.