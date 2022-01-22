Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti
Giriş Tarihi: 22.1.2022 12:48 Son Güncelleme: 22.1.2022 12:54

Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti

DHA
Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti

Galatasaray yönetimi, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.

Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan Galatasaray, Okan Kocuk'u sezon başı Giresunspor'a kiralarken takım kaptanı Muslera'nın sakatlığı sonrası kalesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki kalecinin Giresunspor'da gösterdiği performans sonrası kaleci sorununu Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor.

Giresunspor yönetimi, kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'a, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin ki önlemimizi alalım" teklifine sarı kırmızılı takımdan cevap alamayan yeşil beyazlılar, Galatasaray Yönetimi'nin Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk'u gönderin mesajıyla arada kaldı.

Transfer yasağı olan ancak transfer döneminde bu yasağı açması beklenen Giresunspor ile Galatasaray, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynayacağı mücadele sonrası Kocuk'un dönüşü için bir araya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı
Son dakika haberi | İşte CHP'li belediyedeki büyük skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Oh be kriz çözüldü
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Hormonlu portakal
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA