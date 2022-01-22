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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:03

Galatasaray'da Burak Elmas'a ibra tehlikesi!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Burak Elmas’a ibra tehlikesi!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın istifa ya da seçim kararı almaması halinde marttaki mali kongrede ibra edilme ihtimali oldukça düşük görülüyor.

Galatasaray taraftarının Kasımpaşa maçında istifaya davet ederek aleyhinde tezahüratlar yaptığı başkan Burak Elmas, oldukça zorlu günler yaşıyor. Üst üste gelen yenilgilerle iyice düşme hattına gerileyen sarı-kırmızılılarda Elmas'ın kulüpteki geleceği artık pamuk ipliğine bağlı. Başkan Burak Elmas'ın istifa ya da seçim kararı almazsa mart ayındaki mali kongrede ibra edilme ihtimali oldukça düşük görülüyor. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim ise çareyi başta kaleci takviyesi olmak üzere transferde arıyor.

ASSUNÇAO GİTTİ, GEDSON GELİYOR
Bu arada Galatasaray, sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetti. Genç futbolcu sarı-kırmızılı formayla sadece 2 maçta ter döktü. Bu arada Portekiz basını A Bola, Benfica'nın Gedson Fernandes'i satışa çıkardığını yazdı. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek istediği ve son kararı yeni teknik direktör Torrent'in vereceği belirtildi.

TAYLAN, TRABZON MAÇINDA SAHADA
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Taylan Antalyalı'nın cezasını 1 maça indirdi. Böylece tecrübeli futbolcu yarın oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Bu sezon ligde 16 maçta görev alan Taylan, gol ve asist üretemedi.

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Galatasaray'da Burak Elmas'a ibra tehlikesi!
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