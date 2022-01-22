Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav için duygusal klip
Giriş Tarihi: 22.1.2022 13:07

Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav için duygusal klip

Gençlerbirliği’nden İlhan Cavcav için duygusal klip

Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 5. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından duygusal bir klip yayımladı.

Gençlerbirliği ve Türk futbolunun unutulmaz başkanı İlhan Cavcav, ölümünün 5. yılında anıldı. Ankara ekibi, Cavcav için bir klip yayımladı.

İlhan Cavcav'ın başından geçen "tek krampon" hikayesinin anlatıldığı klipte, Cavcav'ın futbola olan tutkusuna vurgu yapılırken, Gençlerbirliği altyapısında yetişen sporculara da göndermede bulunuldu.

Klibin son bölümünde İlhan Cavcav'ın futbol okulundaki minik sporcularla çektirdiği fotoğraflara yer verilirken, kısa bir süre önce hayatını kaybeden 15 yaş altı takımıyla Türkiye şampiyonluğu kupasını kaldıran Ahmet Çalık da unutulmadı.

İlhan Cavcav'a veda edilen cenaze töreninden de fotoğrafların yer aldığı klip, "Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." sözleriyle tamamlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap
Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı
Son dakika haberi | İşte CHP'li belediyedeki büyük skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Oh be kriz çözüldü
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav için duygusal klip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA