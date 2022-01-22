Inter, 90’da Edin Dzeko’yla güldü!

İkinci yarıda, Inter galip gelmek için baskısını arttırdı ve 90. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle maçı 2-1 kazandı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Bu galibiyetle puanını 53'e yükselten Inter, bir maçı eksik şekilde Serie A'da liderliğini sürdürdü.

Konuk Venezia ise bu maçla ligdeki 12. yenilgisini aldı. Venezia, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Serie A'nın 23. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Genoa ile Udinese 0-0 berabere kaldı.