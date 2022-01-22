İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması! "O bölgeye bir transfer yapacağız..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, özellikle ilk yarı çok iyi oynadıklarını belirterek, "Maça çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanmıştık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Fenerbahçe her zaman kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır ve kazanmak için sahada işini yapar. İlk yarı öne geçtik. 2-3 tane çok önemli pozisyonumuz vardı, bunları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novak'ın sakatlanması ve orada orijin bir oyuncumuzun olmamasından dolayı hücumdaki etkili oyuncumuz Osayi'yi o bölgeye çekmek zorunda kaldık. Oyun gücümüz zayıfladı. Farklı hamle yapmayı düşünürken, sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor üzerimize gelmeye başladı. O arada bir gol yedik. Daha sonra saha içinde 4 tane yerli oyuncu var, 1'ini alınca 3 oyuncu kalıyor. O'nun yerine oyuncu koyamamak gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Son bölümde beraberlik ile yetinmediğimizi göstermek adına hamleler yaptık ama olmadı. Benim istediğim Fenerbahçe ilk yarıdaki. Bu oyunu geliştirerek yol kat etmek gerekiyor. Bu soğuk havada her iki takım da çok iyi mücadele etti. Sivasspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Novak'ın sakatlandığı pozisyondan önce oraya Gustavo'yu düşündüklerini ama onun çok verimli olamayabileceğini söylemesi üzerine Samuel'i o bölgeye çektiklerini belirten Kartal, "Bugün siz de gördünüz. İlk yarı kendi evimizde oynar gibi oyunu domine eden, beklentilerin üzerinde bir Fenerbaçe vardı. Güzel de bir futbol ortaya koyduk. Ön tarafta rakibi tehdit edecek oyuncuyu mecburen arkaya çektik. Bugün sonuç olarak yenilmedik, 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"SOL BEKE TRANSFER İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin matematiksel olarak nerede olursa olsun her zaman hedeflerinin var olduğunu belirten Kartal, "Bu takımın birazcık geliştiğini görürseniz 3 kulvarda da gidileceğini tahmin edebilirsiniz. Bazen elinizden gelen bir şey olmuyor. Sakatlık, ceza, hastalık oluyor. Başkanım ve yöneticilerimizle görüşüp neler yapabiliriz, onların kararını vereceğiz. Novak'ın sakatlığı ciddi görünüyor. Başkanımızla görüşüp o bölgeye bir transfer yapacağız. Belki de olmayacak ama bakalım, bilemiyorum" dedi.