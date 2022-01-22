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Giriş Tarihi: 22.1.2022 19:21 Son Güncelleme: 22.1.2022 19:24

Yunus Akgün yine damga vurdu! Performansıyla büyülemeye devam ediyor...

Yunus Akgün yine damga vurdu! Performansıyla büyülemeye devam ediyor...

Sezon öncesi transfer döneminde Galatasaray'dan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, Adana'da gösterdiği performansla 2021-2022 sezonuna damga vurdu. Son olarak Adana Demirspor'un Karagümrük'ü 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol ve 1 asist yapan Yunus Akgün, bu performansıyla hayrete düşürdü.

Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, sezon başında Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Adana'da gelişimini sürdürmesi adına kiralanmasına onay veren Galatasaray, bu sezon Yunus Akgün'ü aradı.

Genç oyuncu, Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yönetiminde gelişimine oldukça katkı sağladı.

Son olarak Karagümrük maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Yunus, bu sezonki performansıyla büyülümeye devam ediyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere Adana Demirspor'un formasını 23 maçta terleten Yunus Akgün, 8 gol ve 13 asistle oynuyor.

Gol sayılarında da çift hanelere ulaşması beklenen genç yıldızın, gelecek sezon bir Avrupa takımına transfer olabileceği de konuşulanlar arasında.

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Yunus Akgün yine damga vurdu! Performansıyla büyülemeye devam ediyor...
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