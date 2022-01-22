Yunus Akgün yine damga vurdu! Performansıyla büyülemeye devam ediyor...

Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, sezon başında Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Adana'da gelişimini sürdürmesi adına kiralanmasına onay veren Galatasaray, bu sezon Yunus Akgün'ü aradı.
Genç oyuncu, Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yönetiminde gelişimine oldukça katkı sağladı.
Son olarak Karagümrük maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Yunus, bu sezonki performansıyla büyülümeye devam ediyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere Adana Demirspor'un formasını 23 maçta terleten Yunus Akgün, 8 gol ve 13 asistle oynuyor.
Gol sayılarında da çift hanelere ulaşması beklenen genç yıldızın, gelecek sezon bir Avrupa takımına transfer olabileceği de konuşulanlar arasında.