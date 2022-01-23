Beşiktaş’ta Josef de Souza şoku yaşanıyor! Kulüpten açıklama...

Süper Lig'de Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Josef de Souza, ilk yarının son dakikalarında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
SAKATLIK ŞOKU
Beşiktaş'tan yapılan açıklama: Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.