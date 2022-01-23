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Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:52 Son Güncelleme: 23.1.2022 12:54

Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku yaşanıyor! Kulüpten açıklama...

Beşiktaş’ta Josef de Souza şoku yaşanıyor! Kulüpten açıklama...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın en formda isimlerinden olan Josef de Souza, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Oyuncun için kulüp tarafından açıklama geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Josef de Souza, ilk yarının son dakikalarında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

SAKATLIK ŞOKU

Beşiktaş'tan yapılan açıklama: Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku yaşanıyor! Kulüpten açıklama...
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