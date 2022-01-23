Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da bir kez daha yönetim istifa sesleri! Taraftarlar çılgına döndü...
Giriş Tarihi: 23.1.2022 21:33 Son Güncelleme: 23.1.2022 21:44

Galatasaray'da bir kez daha yönetim istifa sesleri! Taraftarlar çılgına döndü...

Galatasaray’da bir kez daha yönetim istifa sesleri! Taraftarlar çılgına döndü...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ligde üst üste 4 maçta mağlubiyet alan Galatasaray, büyük bir çöküş yaşadı.

Galatasaray Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünlerde "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yapan sarı-kırmızılılar, bu tepkilerini stat dışında da sürdürdü.

Protokol tribünü önüne gelen bir grup taraftar, istifa yönündeki tezahüratlarına devam etti. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarları protokol tribünün önünden uzaklaştırdı.

SON 12 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan "Cimbom", kalesindeki 19 gole engel olamadı.

TORRENT GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İkinci maçında sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Torrent yönetimindeki Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a aynı skorla kaybetti.

Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
İstanbul'da feci otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Kurtulan isim dehşet anlarını anlattı
Son dakika: Türkiye kara teslim: İstanbul dahil birçok ile ulaşım kapandı! İşte kapanan yollar...
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Sedef Kabaş davasında çarpıcı detaylar! Savunması pes dedirtti
SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
Sinan Akçıl: Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da bir kez daha yönetim istifa sesleri! Taraftarlar çılgına döndü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA