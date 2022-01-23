Galatasaray’da bir kez daha yönetim istifa sesleri! Taraftarlar çılgına döndü...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ligde üst üste 4 maçta mağlubiyet alan Galatasaray, büyük bir çöküş yaşadı.
Galatasaray Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünlerde "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yapan sarı-kırmızılılar, bu tepkilerini stat dışında da sürdürdü.
Protokol tribünü önüne gelen bir grup taraftar, istifa yönündeki tezahüratlarına devam etti. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarları protokol tribünün önünden uzaklaştırdı.
SON 12 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan "Cimbom", kalesindeki 19 gole engel olamadı.
TORRENT GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İkinci maçında sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Torrent yönetimindeki Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a aynı skorla kaybetti.
Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.