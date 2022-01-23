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Giriş Tarihi: 23.1.2022 09:25 Son Güncelleme: 23.1.2022 10:00

Hatalı gol yiyen Berke Özer, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Hatalı gol yiyen Berke Özer, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Süper Lig'de Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanından çıkamadı ve sahada 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü Zajc atarken, Sivasspor'un da tek golünü Henrique kaydetti. F.Bahçe'nin genç kalecisi Berke'nin yaptığı hatalar taraftarı çıldırttı. Genç kaleci hatalı yediği golün ardından tepki gördü.

Süper Lig'de Fenerbahçe, zorlu Sivasspor engelini geçemedi. Zajc ile 18. dakikada 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Henrique'nin harika golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi ve deplasmanda galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

KANARYA DIŞARIDA KAYIP

Son 8 haftada sadece 2 kez kazanan Fenerbahçe, deplasmanda yokları oynuyor. Kanarya, dış sahadaki 5 maçın 4'ünden 1-1'lik skorla (Göztepe, Karagümrük, Antalyaspor, Sivasspor) ayrılırken, Gaziantep'e de 3-2 mağlup olmuştu.

BERKE ÇILDIRTTI

Sakatlığı nedeniyle bir maç sonra yeniden kaleye geçen Berke Özer iki kritik hata ile taraftarı çıldırttı. 52'de savunma arkasına atılan topta 21 yaşındaki file bekçisi kalesini terk edip topu uzaklaştırdı ama meşin yuvarlak Kayode'de kaldı.

"ÜZERİNE GELEN ŞUTTA BİLE GOL YİYOR"

Bu oyuncu çaprazdan vuruşunu yaparken kalesine dönen Berke gole izin vermedi. 75'te ise sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta yaklaşık 35 metreden Henrique golü atınca taraftar sosyal medyada Berke'nin hata yaptığı görüşünde birleşti. Sosyal medyadan "Üzerine gelen şutta bile gol yiyor" yorumları yapıldı.

HENRIQUE BUNU HEP YAPIYOR!

Sivassporlu Henrique, Kadıköy'deki maçta olduğu gibi dün de skoru 1-1'e getirdi. Brezilyalı, ayrıca Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü kaydetti. Sivaslı yıldız, sarılacivertlilere karşı oynadığı maçlarda 3 gol, 1 asist yaptı. Diğer golü Kayseri'de atmıştı. Henrique, Opta'nın analize başladığı 2007-08'den bu yana F.Bahçe filelerini üst üste 3 maçta da bulan 4. oyuncu oldu. (Webo, Maxim, Burak)

UĞUR İZİN VERDİ GOLÜ ATTIM!

Yaklaşık 35 metreden kullandığı frikikle Berke'yi avlayan Pedro Henrique o anları şöyle anlattı: "Uğur'dan frikik için izin istedim, o da kabul etti. Kaleyi düşündüm, vurdum ve gol oldu. İkinciyi de atabilirdik ama olmadı."

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Hatalı gol yiyen Berke Özer, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
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