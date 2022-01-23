Hatalı gol yiyen Berke Özer, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

UĞUR İZİN VERDİ GOLÜ ATTIM!

Yaklaşık 35 metreden kullandığı frikikle Berke'yi avlayan Pedro Henrique o anları şöyle anlattı: "Uğur'dan frikik için izin istedim, o da kabul etti. Kaleyi düşündüm, vurdum ve gol oldu. İkinciyi de atabilirdik ama olmadı."