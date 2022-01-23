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Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:02

Kasımpaşa evinde Kayserispor'u ağırlıyor!

Kasımpaşa evinde Kayserispor’u ağırlıyor!

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa-Kayserispor mücadelesi oynanıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Kasımpaşa da son 4 karşılaşmasından 3 galibiyet çıkaran Kayserispor da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Maç öncesi ligde Kayserispor 31 puanla 10, Kasımpaşa ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor. Kasımpaşa-Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa-Kayserispor mücadelesi oynanıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Kasımpaşa da son 4 karşılaşmasından 3 galibiyet çıkaran Kayserispor da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Maç öncesi ligde Kayserispor 31 puanla 10, Kasımpaşa ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor. Kasımpaşa-Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR

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KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Fall, Ouannes, Umut

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Cardoso, Gökhan, Mustafa, Gavranovic

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Kasımpaşa evinde Kayserispor'u ağırlıyor!
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