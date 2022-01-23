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Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:05

Sivasspor'un bileği bükülmüyor! Seri 11 maça çıktı

İHA
Sivasspor’un bileği bükülmüyor! Seri 11 maça çıktı

Süper Lig'in formda takımlarından Sivasspor'un bileği bükülmüyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor, ligde kendi evinde yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı başardı. Dün de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, evinde Trabzonspor ile berabere kalmış ve Galatasaray'ı ise 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 10. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 31'e yükseltti. Süper Lig'de son olarak sahasında 16 Ağustos 2021'de Konyaspor'a 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 3 galibiyet ve 8 beraberlikle 17 puan elde etti.

Sivasspor, ayrıca bu sezon 30 gol atarken, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

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Sivasspor'un bileği bükülmüyor! Seri 11 maça çıktı
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