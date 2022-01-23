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Giriş Tarihi: 23.1.2022 15:57

Süper Lig'de Antalyaspor'un konuğu Gaziantepspor! -CANLI-

Süper Lig’de Antalyaspor’un konuğu Gaziantepspor! -CANLI-

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Son maçlarda kötü bir performans ortaya koyan Antalyaspor evinde Gaziantep'i ağırlıyor. Son 6 maçında 4 mağlubiyet 2 beraberlik alan Nuri Şahin'in takımı bu maçta kazanmak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Diğer yandan 6 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erol Bulut'un öğrencileri yükselen formlarını devam ettirmek isityor. Maçın canlı anlatımın haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de Antalyaspor'un Gaziantep. Nuri Şahin'in takımı 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak ve galibiyet alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Diğer yandan Erol Bulut'un formda takımı kazanmak ve çıkışını devam ettirmek istiyor.

Maç öncesinde Antalyaspor 23 puanla 17. sıradayken, Gaziantep ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Kudriashov, Mehmedi, Fredy, Fernando, Bünyamin, Hakan, Veysel.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Toşca, Kitsiou, Ertuğrul, Halil İbrahim, Doğan, Figuereido, Maxim, Recep Niyaz

CANLI SKOR: ANTALYASPOR 0-0 GAZİANTEP

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Gaziantep FK'yı konuk ettiği beş resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), Süper Lig'deki iki karşılaşmada da puan bıraktı (2B).

Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Gaziantep FK (1G 4B), tek galibiyetini sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada aldı (2-0).

Antalyaspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği son dört lig maçında toplam yedi kırmızı kart çıktı (Antalyaspor 3-4 Gaziantep FK).

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Süper Lig'de Antalyaspor'un konuğu Gaziantepspor! -CANLI-
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