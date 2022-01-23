Süper Lig’de Hatayspor’un konuğu Çaykur Rizespor!

Süper Lig'de 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki taraf da kazanmak istiyor. Son maçında evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Rizespor, bu maçı da kazanmak ve galibiyet serisi elde etmek istiyor.
Diğer yandan son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hatayspor bu yenilgiyi unutmak ve taraftarı önünde kazanmak istiyor.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Rúben Ribeiro, Onur, Saint-Louis, Kahraba, Lobjanidze, Diouf
Ç. Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabrício, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo
CANLI SKOR: HATAYSPOR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR (İlk yarı oynanıyor)
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Çaykur Rizespor'u ağırladığı dört resmi maçı kaybetmeyen Hatayspor (2G 2B), bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.
-Hatayspor'a rakip olduğu son dört resmi maçın birini kazanabilen Çaykur Rizespor (1B 2M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Mart 2021'de 1-0).
-Hatayspor ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı dokuz resmi maçın sadece birinde karşılıklı gol atıldı (Kasım 2020; Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor).