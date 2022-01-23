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Giriş Tarihi: 23.1.2022 13:09 Son Güncelleme: 23.1.2022 13:31

Süper Lig'de Hatayspor'un konuğu Çaykur Rizespor!

Süper Lig’de Hatayspor’un konuğu Çaykur Rizespor!

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Hatayspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son maçını kazanan Çaykur Rizespor galibiyet serisi elde etmek istiyor. Diğer yandan geçtiğimiz haftaiçi Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Hatayspor bu yenilgiyi unutmak ve kazanmak istiyor.

Süper Lig'de 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki taraf da kazanmak istiyor. Son maçında evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Rizespor, bu maçı da kazanmak ve galibiyet serisi elde etmek istiyor.

Diğer yandan son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hatayspor bu yenilgiyi unutmak ve taraftarı önünde kazanmak istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Rúben Ribeiro, Onur, Saint-Louis, Kahraba, Lobjanidze, Diouf

Ç. Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabrício, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo

CANLI SKOR: HATAYSPOR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Çaykur Rizespor'u ağırladığı dört resmi maçı kaybetmeyen Hatayspor (2G 2B), bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.

-Hatayspor'a rakip olduğu son dört resmi maçın birini kazanabilen Çaykur Rizespor (1B 2M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Mart 2021'de 1-0).

-Hatayspor ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı dokuz resmi maçın sadece birinde karşılıklı gol atıldı (Kasım 2020; Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor).

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Süper Lig'de Hatayspor'un konuğu Çaykur Rizespor!
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