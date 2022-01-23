Süper Lig’de Hatayspor’un konuğu Çaykur Rizespor!

Süper Lig'de 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki taraf da kazanmak istiyor. Son maçında evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Rizespor, bu maçı da kazanmak ve galibiyet serisi elde etmek istiyor.

Diğer yandan son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hatayspor bu yenilgiyi unutmak ve taraftarı önünde kazanmak istiyor.