Sol bek oyuncusu kaleye geçti! Kamerun - Komorlar maçında ilk şutta teslim oldu...

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Afrika Uluslar Kupası, bir yıl gecikmeli olarak Kamerun'da başladı. Süper Lig'den birçok tanıdık ismin süre aldığı turnuvanın son 16 turunda ilginç bir karşılaşma oynandı.