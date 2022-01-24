Sol bek oyuncusu kaleye geçti! Kamerun - Komorlar maçında ilk şutta teslim oldu...

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Afrika Uluslar Kupası, bir yıl gecikmeli olarak Kamerun'da başladı. Süper Lig'den birçok tanıdık ismin süre aldığı turnuvanın son 16 turunda ilginç bir karşılaşma oynandı.
Turnuvanın dikkat çeken takımlarından birisi olan Komorlar, güçlü rakipleri karşısında son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Son 16 turunda Kamerun ile eşleşen Komorlar'da bir kadro krizi yaşandı.
Komorlar'ın 2 kalecisi kovid-19, 3. kalecisi de sakat olunca eldivenler sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur'a kaldı.
Afrika Uluslar Kupası turnuva kuralları gereğince, bir takımın oynayabilecek 11 futbolcusu varsa, önündeki maça çıkmak zorunda.
Bu nedenle kaleyi sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur'a bıraktı. Asıl mevkisi sol bek olan oyuncu, Kamerun'un kaleye çektiği ilk şutta golü yedi. Komorlar, maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı.
Öte yandan Komorlar'da maçın ilk dakikalarında da stoper Abdou, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.