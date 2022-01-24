Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes transferini bitirdi!

SABAH SPOR DUYURMUŞTU

SABAH Spor'un 5 Ocak tarihinde manşetine taşıdığı Gedson Fernandes, uzun uğraşlar ve sıkı pazarlıklar sonucunda tekrar Galatasaraylı oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Domenec Torent'in verdiği olumlu rapor sonrası, selefi Fatih Terim'in de ısrarla istediği oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Benfica ile 1.5 yıllık kiralama konusunda kesin anlaşmaya vardı.