Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes transferini bitirdi!

Süper Lig'de Galatasaray'da kabus devam ediyor. Fatih Terim'in istifa etmesinin ardından takımın başına gelen Domenec Torrent, çıktığı 3 maçı da kaybetti. Dün de derbide 1-0 öne geçen Galatasaray, lider Trabzonspor'a karşı son 10 dakikada bireysel hatalar sonucunda yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftalar yönetimi yine istifaya çağırdı. Stadın dışına çıkarılan taraftarlar Burak Elmas'ın çıkmasını bekledi. Güvenlik güçleri araya girdi ve taraftarlar sahadan uzaklaştırıldı.
SABAH SPOR DUYURMUŞTU
SABAH Spor'un 5 Ocak tarihinde manşetine taşıdığı Gedson Fernandes, uzun uğraşlar ve sıkı pazarlıklar sonucunda tekrar Galatasaraylı oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Domenec Torent'in verdiği olumlu rapor sonrası, selefi Fatih Terim'in de ısrarla istediği oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Benfica ile 1.5 yıllık kiralama konusunda kesin anlaşmaya vardı.
TRANSFERİN MALİYETİ
Portekiz ekibine toplam 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek ve sözleşmeye zorunlu olmayan 8 milyon Euro'ya yakın satın alma opsiyonu koyulacak. Gedson Fernandes'e ise 1.5 yıl için toplam 2 milyon Euro ücret verilecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Genç futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi, sözleşme imzaladıktan sonra da takıma katılması bekleniyor. Galatasaray'dan Benfica'ya geri dönüşünde aradığını bulamayan Gedson Fernandes, üç lig maçında sadece 47 dakika forma giyebilmişti.
KALEYE İSPANYOL ELDİVEN
Galatasaray'ın Katalan kulübünün B takımında forma giyen İnaki Pena ile imza aşamasına geldiği ileri sürüldü. Fernando Muslera'nın yokluğunda 1 numaralı formayı sırtına geçiren İsmail Çipe'nin gösterdiği performanstan memnun olmayan Galatasaray, kaleci arayışlarında son aşamaya geldi.
Kiralık verdiği Okan Kocuk'u Giresunspor'dan geri almak isteyen ancak yapılan görüşmelerde anlaşmaya varamayan sarı-kırmızılıların, teknik direktör Domenec Torrent'in eski öğrencilerinden Barcelona B Takım kalecisi İnaki Pena'yı kadrosuna katacağı belirtildi.
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, A takım seviyesinde forma giymek isteyen 22 yaşındaki genç eldivenin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığını sütunlarına taşıdı.