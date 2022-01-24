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Giriş Tarihi: 24.1.2022 17:03 Son Güncelleme: 24.1.2022 17:22

Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları...

Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP’a bildirdi! İşte sözleşme detayları...

Devre arası transfer döneminde Fırtına gibi esen Trabzonspor, 5. transferini de bitirdi. Bordo-mavililer, Altınordu'dan Enis Destan'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan transfere dair KAP açıklaması yapıldı.

Devre arası transfer döneminde Fırtına gibi esen Trabzonspor, 5. transferini de bitirdi. Bordo-mavililer, Altınordu'dan Enis Destan'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan transfere dair KAP açıklaması yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.

Ayrıca Trabzonspor, Enis Destan transferini sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-mavililer, Altınordu'ya genç yıldızın bonservis bedeli olarak 600 bin Euro ödeyecek.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya ise;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödeneceği açıklandı.

Ayrıca, Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçti.

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Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları...
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