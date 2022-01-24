Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP’a bildirdi! İşte sözleşme detayları...

Trabzonspor, daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.

Ayrıca Trabzonspor, Enis Destan transferini sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-mavililer, Altınordu'ya genç yıldızın bonservis bedeli olarak 600 bin Euro ödeyecek.