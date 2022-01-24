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Giriş Tarihi: 25.1.2022 00:15 Son Güncelleme: 25.1.2022 00:17

Vincent Aboubakar, Samuel Eto'o'yu geride bıraktı! Son 9 maçta...

AA
Vincent Aboubakar, Samuel Eto’o’yu geride bıraktı! Son 9 maçta...

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, kadrosundaki 3 kaleciden de yoksun sahaya çıkan Komorlar'ı 2-1 yenerek çeyrek finalde Gambiya'nın rakibi oldu. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda daha önce Kamerun adına 5 gole ulaşan Samuel Eto'o'yu geride bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, ev sahibi Kamerun ile Komorlar karşılaştı. Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.

Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.

Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.

VINCENT ABOUBAKAR REKORA KOŞTU

Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Komorlar karşısında attığı golle tarihe geçti. Aboubakar, çıktığı son 9 resmi maçta da gol atmayı başardı.

Öte yandan 2000 yılından bu yana, bir Afrika Uluslar Kupası'nda 6 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Daha önce Kamerun adına bir Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atan Samuel Eto'o'nun bu rekorunu da geride bırakmış oldu.

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Vincent Aboubakar, Samuel Eto'o'yu geride bıraktı! Son 9 maçta...
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