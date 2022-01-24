Vitor Pereira sonrası İsmail Kartal da çare olamadı! Fenerbahçe’nin o sorunu...

Sivasspor deplasmanında öne geçmesine rağmen ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan ve 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon tam 12 maçta aynı senaryoyu yaşadı.

Vitor Pereira ile başlayan bu sıkıntı, İsmail Kartal döneminde de devam etti. Kanarya sadece 11 maçta ikinci yarı kalesini kapatabilirken, ikinci 45'lerde yediği toplam 15 golle rakiplerine tam 16 puan kaybetti.

ÖNCE ALTAY SONRA BERKE

Fenerbahçe ağlarında en fazla golü 61-75 ve 76-90. dakikalar arasında gördü: 5'er gol... 46 ve 60. dakikalar arasında ise 4 gol yiyen Kanarya bir gole de uzatmada engel olamadı. Altay Bayındır sakatlanana kadar forma giydiği 10 maçın ikinci yarılarında 6 gol yerken, Berke Özer de 13 karşılaşmanın ikinci devrelerde 9 gole engel olamadı.

SAİNT-ETİENNE'DEN TİSSERAND HAMLESİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın sosyal medya hesabından verdiği habere göre Demokratik Kongolu futbolcu ile anlaşan Fransız kulübü Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürüyor. Geçen sezon başında Wolfsburg'dan Kanarya'ya gelen Tisserand 44 maçta oynadı

NOVAK'TAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'ye Sivas deplasmanında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Sol uyluk arka üst adale tendonunda iç yırtık tespit edilen Novak'ın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli sol bek buna göre Başakşehir (5 Şubat), Giresunspor (12 Şubat) ve Hatayspor (20 Şubat) maçlarında yok. 27 Şubat'taki Kasımpaşa maçına ise yetişebilir. Sağ kasığında 1. derece zorlanma belirlenen Serdar Aziz ise 10 gün sahalardan uzak kalacak ancak milli ara nedeniyle maç kaçırmayacak.